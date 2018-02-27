Milli mücadele kahramanın mezarının hali yürek sızlattı

Mezarın başında bulunan paslanmış bayrak direğinde bayrak olmaması ise şehide olan vefasızlığın göstergesi oldu.

Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş ve yönetim kurulu üyeleri, Milli Mücadele kahramanlarından Kuvay-i Milliye Demirci Akıncıları 12. Müfreze Komutanı Usturumcalı Halil Efe Selendi’nin, Yağcı Dağı’ndaki mezarını ziyaret etti. Kırsal bölge ve yolların taşlı olmasından dolayı zor şartlarda mezara ulaşan Başkan Taydaş ve beraberindekiler, mezarın bakımsız halini görünce büyük üzüntü yaşadı. Milli mücadele döneminde, henüz 21 yaşında şehit olan Halil Efe’nin mezarı başında bulunan paslı bayrak direğinde bayrak olmaması ise ziyarete gelenlerin üzüntüsünü ikiye katladı.

Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“17 Mart 1922’de zevcesi Gördesli Makbule Hanım’ın şehadetinden 2 ay sonra 17 Mayıs 1922’de şehadet rütbesine erişen Halil Efe’nin Milli Mücadele kahramanı olduğu bilinmektedir. Halil Efe’nin mezarı Yağcı dağında bulunmaktadır. Halil Efe’nin Birinci Dünya Savaşı’nda savaşmış, milli mücadele boyunca çok önemli gerilla savaşları içerisinde yer almış, Anzavur, Bolu ve Yozgat isyanlarının bastırılmasında Çerkez Ethem ile birlikte hareket etmiş, Salihli cephesinde savaşmış, Demirci ve Gediz muharebelerinde bulunmuş bir milli mücadele kahramanıdır. Bu kahramanımızın mezarının içler acısı hali hepimizi derinden yaralamıştır. Kahramanımızın mezarının ona yakışır şekle getirilmesi yanı sıra burada çevre düzenlemesi gerçekleştirerek şehidimizin yattığı yere gelen yolun asfaltlanmasıyla ziyaretlerin rahat bir şekilde yapılmasının sağlanmasının gereğine inanmaktayız. İlave olarak şehidimizin mezarına giden yola yol bile denilemez. Yürüyerek yolun çok kötü olması nedeniyle gitmek bile son derece zorluk içeriyor. Şehit mezarı çevresinin de aydınlatılması uzantısında bölgedeki yabani ya da köylülerin otlattığı sığır türü hayvanların mezara zarar vermemesi için çevresinin koruma altına alınması şart."

Bayrak direği boş kaldı

Mezar başındaki bayrak direğinde bayrak olmamasının da üzüntüyle karşıladıklarını dile getiren Taydaş, "Şehidimizin bayrak direği paslanmış, bayrağımız ise dalgalanması gereken yerinde yok. Süratle önlem alınması ortada. Buraya yapılacak ziyaretlerle toplumumuzdaki milli duyguların daha da artmasının sağlanacağı yanı sıra değerlerimize sahip çıkmakla ülkemizin geleceğine hizmet etmiş sayılacağız. Bu konuda bir an önce yetkililerimizin adım atmasını beklediğimizi ifade ediyorum” diye konuştu.