Milli takıma Turgutlu Belediyespor’dan 2 genç oyuncu

Spor ile Büyüyen Gençlik projesi kapsamında basketbol çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, bu çalışmalarının meyvesini almaya başladı. Turgutlu Belediyespor U14 ve U15 Kız Basketbol takımında forma giyen Melis Çetin ve Sude Gencer gösterdikleri üstün performansla Milli Takıma seçilme başarısı gösterdiler. Genç kızları ve hocalarını tebrik ederek başarılar dileyen Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyespor olarak sporun her branşında başarı odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte bugün de bizlerin ve Turgutlumuz’un göğsünü kabartan iki genç kızımı Melis ve Sude Milli Takıma davet edilerek bizlere haklı bir gurur yaşattılar. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Onların bu başarılarında emeği geçen hocalarımızı da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Turgutlu’da 500 kişilik bir sporcu havuzu oluşturduklarını söyleyen Turgutlu Belediyespor Basketbol Koordinatörü Serdar Babacan, “Bu yıl hayata geçirilen basketbol akademi projesiyle 500 kişilik büyük bir basketbol havuzu oluşturduk. Bu büyük oyuncu potansiyeli sayesinde her yaş grubunda erkek ve kız takımı oluşturuyoruz. Bizlere sonsuz destek ve güç veren Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin sayesinde önümüzdeki yıllarda basketbol camiasında daha büyük işlere imza atacağız. Başta Belediye Başkanımız Turgay Şirin olmak üzere hocalarımıza, sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.