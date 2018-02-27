Minibüsçüler yemekte buluştu

S. Salihli 24 Nolu Şehiriçi Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi.

Bizim Ev Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen yemeğe Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu, Öz Salihli Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Avkan Gülbağca, Salihli Güven Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Manav, İlçe Emniyet Trafik Tescil Denetleme Büro Amir Vekili Mustafa İpek ile kooperatif üyeleri katıldı.

Yemeğin açılış konuşmasını yapan Kooperatif Başkanı Mustafa Baykal, kongre sonrası gerçekleştirilen yemek ile bunu taçlandırmak istediklerini söyleyerek, "Her zaman bizim arkamızda olan, bütün sorunlarımızda bizim yanımızda ve telefonun ucunda olan Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise şuan kentin her noktasını yapılan çalışmalarla şantiyeye çevirdiklerini dile getirerek, “Biz Salihli’nin geleceğine yatırım yapıyoruz” şeklinde konuştu. Yapılan çalışmalarla şehir içi ulaşımdaki araçların modernleştiğini belirten Kayda, “Sizlerde çok sıkıntı çektiniz, ama artık bu sıkıntıları geride bıraktınız. Sizler bizim baş tacımızsınız. Sizlerin para kazanması ve topluma hizmetiniz çok önemlidir” dedi.

Başkan Kayda, şehir içinde yapılan yol çalışmaları ile ilgili olarak minibüsçülerden sabır isteyerek, “Çalışmalar tamamlandığında Salihli pırıl pırıl bir kent olacak” ifadelerini kullanarak olağan genel kurulda yeniden seçilerek güven tazeleyen Mustafa Baykal ve ekibine başarılar diledi.

Konuşmaların ardından S.S. Salihli 24 Nolu Şehiriçi Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Baykal tarafından, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür plaketi verildi.