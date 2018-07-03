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03 Temmuz 2018 21:00

Minik Eylül’ün katil zanlısının maketini ağaca astılar

Manisa’da Anadolu Selçuklu Ocakları üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda minik Eylül’ün katil zanlısının maketini ağaca asarak, hükümetten idamın geri getirilmesi talebinde bulundular.

Minik Eylül’ün katil zanlısının maketini ağaca astılar

03 Temmuz 2018 21:00


Tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’da da minik Eylül’ün katledilmesi olayına tepkiler sürüyor. Anadolu Selçuklu Ocakları Manisa Şubesi üyeleri, 22 Haziran günü Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan ve günlerce arandıktan sonra bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın katil zanlısı U.K.’nin fotoğrafını yapıştırdıkları maketi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda ağaca asarak sallandırdı. Hükümetten idamın geri getirilmesini talep eden ocak üyeleri bir dakikalık oturma eylemi yaptı. Meydanda toplanan grup adına konuşan Alperen Ocakları Manisa eski şube başkanı Ercan Çetinkaya, “Son günlerde iki masum bedeni, daha reşit olmamış kız çocuklarımızın vahşice katledilmesini kınıyoruz. İdamın geri gelmesini istiyoruz ve bu canilere idam ile gerekenin yapılmasını bekliyoruz. Bizler yıllarca bu meydanda hep tepkimizi gösterdik. 2011 yılında 2 milyon imza toplayarak, Meclise gönderdik. Bugün yine buradayız. Tepkimizi arkadaşlarımızla birlikte bir dakika oturarak yine ortaya koyacağız” dedi.




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