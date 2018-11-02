Minik futbolcu için lokma hayrı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde kale direğinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden minik sporcusu Muharrem Ege Öztürk'ün ölümünün 52. günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanında lokma hayrı gerçekleştirdi.

Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde yaşanan elim bir kaza sonucunda 7 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un minik sporcusu Muharrem Ege Öztürk için lokma hayrı düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen lokma hayrına, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Nalbantlar, Bora Çaylan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Orhan Haşim Elmalı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Müdürü Alparslan Kaya, vefat eden sporcunun ailesi, altyapı antrenörleri ve vatandaşlar katıldı. Vefat eden sporcu Muharrem Ege Öztürk için düzenlenen lokma hayrı, yapılan dua ile sona erdi.