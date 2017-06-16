Minik Irmak’ın babası hakim karşısına çıktı

Mahkeme heyeti Suriye Kupal’ın karnında hayatını kaybeden bebekle hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Bilal Kupal’ın DNA testinin yapılabilmesi için davayı 8 Eylül tarihine erteledi.

20 Şubat günü hamile eşi Suriye ve kızı Ayşe Kupal’ı bıçaklayarak öldüren Bilal Kupal ilk kez hakim karşısına çıktı. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya mağdurların avukatı İstanbul Barosu’na kayıtlı Avukat Erdem Keleş, sanık avukatı Manisa Barosuna kayıtlı avukat Fatma Kocataş, Suriye Kupal’ın babası Bekir Ilgaz katıldı.

Cumhuriyet Savcılığı tatarından hazırlanan iddianamede eşi ve kızını bıçaklayarak öldüren Bilal Kupal için, eşi kasten öldürmek, altsoydan akrabayı kasten öldürmek, gebe olduğu bilinen kadını öldürmek, çocuğu kasten öldürmek suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

“Çocuğun benden olmadığını söyleyince kendimi kaybettim”

Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık 4 buçuk saat süren duruşmada Bilal Kupal tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle dinlendi. 4 kişinin de tanık olarak dinlendiği mahkemede eşi ve kızını öldüren baba Bilal Kupal savunmasında o geceyi şöyle anlattı: “Ben uyurken, eşim Suriye Kupal beni öldürmek istedi. Tam bıçağı saplayacağı sırada uyandım. Daha sonra eşimle tartıştık. Ben balkona çıkmıştım, eşim kapıyı kilitledi. Bende balkonda bulunan kürekle kilidi kırıp, içeri girdim. Kızımın odasına girmiş. O kapıyı da kilitlemiş, onu da kürekle açtım. Sonra divanın üzerine oturup, konuştuk. Eşim karnındaki çocuğun bana ait olmadığını, ikimizden birisinin ölmesi gerektiğini söyledi. Bende ‘Sen hastasın babana haber vereceğim, seni doktora götüreceğim’ dedim. ‘Hayır ben deli miyim doktora gitmeyeceğim’ dedi. Bende o zaman ‘Niye birimiz ölüyor’ diyerek yatak odasına gittim, eşyaları üst üste yığdım. Çiçek yağlarını üzerine döktüm. Banyoda benzin vardı, onu da aldım döktüm, ateşledim ama çakmak alev almadı. Tam o sırada komşulara da zarar vereceğimi düşünerek, yakmaktan vazgeçtim. Daha sonra salona gelip eşimle yine tartıştık. Bu kez mutfağa gidip kasap bıçağını alıp geldim. Eşime rastgele birkaç kez salladığım, sonrasını hatırlamıyorum. Kızım Ayşe’nin ikimizin arasına girdiğini hatırlıyorum, diğerlerini hatırlamıyorum.”

Savunmasında eşinin telefonla sık sık konuştuğunu ve telefonu sessiz veya titreşimde tuttuğunu da ileri süren Bilal Kupal, “Çocuğun benden olmadığını söyleyince kendimi kaybettim.” dedi.

Eşini 20, kızını 8 bıçak darbesiyle öldürdü

Bilal Kupal eşi Suriye’yi 20, kızı Ayşe’yi de 8 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Mağdur avukatı sanığın olayı planlayarak öldürdüğünü iddia ederken, sanık avukatı ailenin kızlarının öldürülmesinden sonra travma geçirdiklerini, sanığın akli raporlarının alınmasını istedi.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Remziye Güldür, sanığın tutukluluğunun devamına, akıl sağlığının raporunun alınmasına, Suriye Kupal’ın telefon kayıtlarının istenmesine, anne karnında öldürülen cenin ile Bilal Kupal’ın DNA’larının kontrol edilmesi için mahkemenin 8 Eylül 2017 tarihine ertelenmesine karar verdi.

Mahkeme çıkışında bir açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Semiha Hasgör, “İyi halin bir zorunluluk olduğunu ve indirim sebebi olamayacağını düşünüyoruz. Aldatma bir cinayet sebebi değildir, olsa olsa boşanmada kusurdur. Kadın katillerinin en ağır şekilde cezalandırılıp ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini, indirimlerden faydalanılmamasını istiyoruz.” dedi.

Avukat Erdem Keleş ise şunları söyledi: “Adli tıbba ilişkin bir rapor istendi. Olay anında akıl sağlığının yerinde olmadığı için cinnet geçirdiği iddia ediliyor. Bizim savunmalarımız aksi yönde. İkinci olarak ta Suriye Kupal’la ilgili değişik iddialar var bunları gelecek celselerde göreceğiz.”

Olay 20 Şubat günü sabah saat 05.00 sıralarında Bilal Kupal, eşi Suriye ve kızı Ayşe Kupal’ı bıçaklayarak öldürmüş ve yaklaşık 14 saat cesetlerle beraber kaldıktan sonra saat 19.00 sıralarında bir yakınını arayarak işlediği cinayetleri itiraf etmişti. Bilal Kupal cinayetleri işledikten sonra intihar girişiminde bulunmuş ancak, hafif şekilde yaralanmıştı.

Kupal ailesi 4 ay öncede minik kızları Irmak Kupal’ın hurdacı olan komşuları Himmet A. tarafından hunharca öldürülmesi ile sarsılmıştı.