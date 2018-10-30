Minik judoculardan büyük başarı

Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcuları, İzmir'de 190 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Miniminikler İzmir Judo Turnuvası'nda başarılı dereceler elde ederek Manisa'ya döndü.

Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcuları, İzmir'de gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Miniminikler İzmir Judo turnuvasında büyük başarı elde etti. 7 ilden 190 sporcunun katıldığı turnuvada bayanlarda Pelin Baki 28 kg'de birinci, Ceylin Nisa Dalkara 32 kg'de birinci, Melek Nur Polat da üçüncü oldu. Erkeklerde ise Buğra Filiz 34 kg'de birinci, Emin Levent Yelkenci ikinci, Emirhen Bulut Çağlar 55 kg'de birinci, Şevket Burak Enger +55 kg'de ikinci, Emirhan Kula 26 kg'de üçüncü, Muhammed Furkan Yıldırım da 46 kg'de üçüncülüğü elde etti. Sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, judoda yakalanan başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.