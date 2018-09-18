Minik karateciler sevincini Başkan Kayda ile paylaştı

Antrenör Çilem Gençtürk yönetimindeki Salihli Belediyespor Minik Yıldız Karate Takımı İzmir'de düzenlenen ve 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşunu Anma ve Ege İller arası Karate Şampiyonasında kazandığı 8 birincilik madalyası ile il şampiyonu oldu. Minik şampiyonlarda, kazandıkları kupa ve madalyalarla birlikte Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret edip, şampiyonluk sevincini paylaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeki Kayda, “Salihli'mizi her gittiğiniz müsabakalarda başarı ile temsil ettiğiniz için sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlerin yetişmesinde emeği geçen Antrenörümüz Çilem Gençtürk'e ve sizleri yüreklendiren ailelerine teşekkür ediyorum. Eğitim ve spor hayatınızda başarılarınız daim olsun” dedi.

Başkan Kayda ile paylaşan minik karatecilere ziyarette, Antrenör Çilem Gençtürk, Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ile sporcu velileri eşlik etti.