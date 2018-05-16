Minik kız İstiklal Marşını ezberledi çevresine örnek oldu

Huriye’nin İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okuduğunu gören sınıf arkadaşları da marşı ezberlemeye başladı.

Girelli Mahallesi’nde yaşayan İsmail ve Nazan Türker çiftinin çocukları olan Huriye Nur Türker’e annesi Nazan Türker evde İstiklal Marşı’nı ezberletmeye başladı. Okulda da, öğretmenleri Gülay Koçak ve Kadriye Sarı’nın destekleriyle minik öğrenci kısa sürede İstiklal Marşının tamamını ezberledi. 18 kişilik sınıfta, minik öğrencinin İstiklal Marşının tamamının ezbere okuması, sınıf arkadaşlarını da harekete geçirdi. Zaman, zaman arkadaşlarına da İstiklal Marşını ezberletmeye başlayan Huriye Nur Türker sayesinde şu an tüm sınıf İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuyabiliyor.

Okulun önemli günlerinde eline mikrofon alan minik öğrenci Huriye Nur Türker, İstiklal Marşının tamamını okuyarak izleyenler tarafından alkış almaya başladı.

Huriye’deki ezber yeteneğini farkedince bunu İstiklal Marşı üzerinde denemek istediklerini kaydeden Huriye Nur Türker’in öğretmeni Gülay Koçak, "Baktık Huriye’de güzel ilerlemeler var. Aileden de destek aldık. Birlikte hem okulda hem evde çalışarak zaten çok kısa bir sürede ezberledi. Huriye ile birlikte sınıftaki bütün çocuklar da ondan görerek ezberledi diyebiliriz. Çünkü Huriye’nin artı bir yeteneği var bu ezber konusunda" dedi.

Okul Müdürü Medet Kılınç ise öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, öğrencilerin bu yaşta İstiklal Marşının 10 kıtasını okumalarının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.