Minik kızlar 2018-2019 sezonunu Turgutlu’da açtı

Turgutlu Belediyesi, genç kızların gelişimine destek vermek, onları Milli Takım düzeyine getirmeyi amaçlamak için düzenlediği turnuvada 200 kız futbolcu ter döktü. Sevgi, kardeşlik ve dostluk çerçevesinde geçen turnuvada Konak Belediyespor, Denizli Horozkentspor, Soma Zaferspor, Kuşadası Adaspor ve Turgutlu Belediyespor’un Minik Kız futbol takımları katıldı. Turnuvanı organizasyonun emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirten Turgutlu Belediyespor Kadın Futbol Takımı antrenörü Kadir Akagündüz “Geçtiğimiz yıl Belediye Başkanımız Turgay Şirin’in destekleriyle Turgutlu Belediyespor Kadın Futbol Takımını kurduk. Daha ilk yılımızda başarılı sonuçlar elde ettik. Bugünde çevre il ve ilçelerimizden Konak Belediyespor, Denizli Horozkentspor, Soma Zaferspor, Kuşadası Adaspor ve Turgutlu Belediyespor’umuzun Minik Kız Futbol takımlarının katılımıyla bir turnuva düzenledik. Son derece zevkli ve çekişmeli bir turnuva oldu. Emeği geçen başta Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlenen turnuvanın dostluk çerçevesinde geçtiğini belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin “Bu turnuvada amacımız genç kızlarımızın kişisel gelişimine destek vermek, onlarını gelişimine katkı sağlamaktı. Son derece başarılı geçtiğine inanıyorum. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza ve sporcu kızlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız geleceğin Milli Takımına başarılı kızlarımızı yetiştirmektir” diye konuştu.