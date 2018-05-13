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13 Mayıs 2018 11:29

Minik öğrenciler Anneler Gününü kutladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Uncubozköy ve Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi, Anneler Günü dolayısıyla kahvaltı düzenledi.

Minik öğrenciler Anneler Gününü kutladı

13 Mayıs 2018 11:29


Manisa Büyükşehir Belediyesi Uncubozköy ve Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi, Anneler Günü dolayısıyla kahvaltı gerçekleştirdi. Leman Kültür’de düzenlenen kahvaltı organizasyonunda Uncubozköy ve Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevinde öğretim gören minik öğrenciler anneleri ve öğretmenleriyle birlikte kahvaltı yaptı. Hem anneleri, hem de öğretmenlerinin Anneler Günü’nü kutlayan minik öğrenciler, kahvaltının ardından çocuk parkına giderek gönüllerince eğlendi. Gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi veren Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi Sorumlusu Başak Ustamehmetoğlu, “Velilerimizle birlikte Uncubozköy ve Atatürk Kent Park Kreşi olarak Anneler Günü etkinliği düzenledik. Kahvaltı yapıyoruz. Çocuklarımız da gönüllerince eğleniyor. Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyoruz” diye konuştu.



Anneler gününe klipli kutlama


Manisa Büyükşehir Belediyesi Uncubozköy Kreş ve Gündüz Bakımevi minikleri, Anneler Günü olması dolayısıyla kamera karşısına geçti. Annelerine öğretmenleri eşliğinde güzel bir video klip hazırlayan minikler, renkli görüntüler oluşturdu. “Bir Tek Annem Olsun” adlı şarkıyı seslendiren minikler, anneleri için unutulmayacak bir Anneler Günü kutlamasına da imza atmış oldular. Öğrencileriyle birlikte farklı ve anlamlı bir etkinliğe imza atmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kreş Müdürü Şerife Kümüştekin, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün öncülüğünde minik öğrencilerimize kreşimizde eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Anneler Günü dolayısıyla güzel ve renkli bir video klip hazırladık. Bu vesileyle tüm annelerimizin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü kutluyoruz” dedi.




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