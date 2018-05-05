Minik öğrencilerden muhteşem gösteri

Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde hayata geçirdiği Çocuk Kültür ve Sanat Merkezilerinde çocukların akademik, sosyal ve kültürel anlamda gelişimlerine katkıda bulunuluyor. Bu kapsamda yıl boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Çarşı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören minik öğrenciler, yılın yorgunluğunu hazırladıkları yıl sonu gösterisi ile attı. Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirilen gösteriyi Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğretmenleri ile veliler takip etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda öğrenciler hazırladıkları gösterileri izleyicilerin beğenisine sundu. Öğrenciler tarafından sahnelenen Minik Kelebekler Bale gösterisi, Atatürk Çocukları İzmir Marşı, minik kalpler dans gösterisi, yıldızlar bale grubu dans gösterisi, ateş böcekleri dans grubu gösterisi ve halk oyunları gösterisi salondakilere keyifli anlar yaşattı. Gösterinin sonunda ellerine Türk Bayraklarını alana öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte Onuncu Yıl Marşı’nın seslendirdi.

Programın sonunda sahneye çıkarak gösterisinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’ne gösterilen ilgi nedeniyle Manisalılara teşekkür etti. Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, “En büyük alkışlardan bir tanesini geleceğimiz olan çocuklarımıza bu kadar önem verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün hak ediyor. Bugün bizlerle olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu daha sonra Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde görevli öğretmenlere teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.