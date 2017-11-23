Minik yeteneklerden Başkan Kayda’ya konser daveti

Salihli Belediyesi tarafından açılan piyano kursuna katılan öğrenciler Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret etti. Minikler 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla verecekleri konsere Başkan Kayda’yı da davet ederken, yeteneklerini geliştirilebilmeleri için bu tarz kurslar açarak imkan sağladığı için teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Nazik ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür eden Başkan Kayda, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini geliştirmek için belediyemiz bünyesinde açtığımız kurslar ile onlara her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Bizler her zaman onların yanındayız ve destekçisiyiz. Hepsi pırıl pırıl ve yetenekli öğrenciler. Sizleri çok seviyorum ve her zaman başarılı olmanızı diliyorum” dedi.