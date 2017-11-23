Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 10:50

Minik yeteneklerden Başkan Kayda’ya konser daveti

Salihli Belediyesi tarafından açılan Piyano Kursunda Gülmira Ustalar öncülüğünde eğitim gören küçük kursiyerler, velileri ile birlikte Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret ederek, 24 Kasım Öğretmenler gününe özel Salihli Belediyesi Kültür Sanat Evinde (Himaye-i Etfal) yapılacak olan mini konsere davet etti.

Minik yeteneklerden Başkan Kayda’ya konser daveti

23 Kasım 2017 10:50


Salihli Belediyesi tarafından açılan piyano kursuna katılan öğrenciler Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret etti. Minikler 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla verecekleri konsere Başkan Kayda’yı da davet ederken, yeteneklerini geliştirilebilmeleri için bu tarz kurslar açarak imkan sağladığı için teşekkür ederek, çiçek takdim etti.


Nazik ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür eden Başkan Kayda, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini geliştirmek için belediyemiz bünyesinde açtığımız kurslar ile onlara her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Bizler her zaman onların yanındayız ve destekçisiyiz. Hepsi pırıl pırıl ve yetenekli öğrenciler. Sizleri çok seviyorum ve her zaman başarılı olmanızı diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
15
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    16°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç