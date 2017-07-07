Minik Zeynep’e sevindiren hediye

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi Gökçukur mahallesinde ikamet eden 6 yaşındaki engelli Zeynep Nemli’yi hayata bağlayacak olan akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Yapmış olduğu hizmetlerin yanında sosyal belediyecilik anlamındaki görevlerini de yerine getiren Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman aracılığıyla akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti. Aile bireylerinin de hazır bulunduğu teslim töreninde akülü tekerlekli sandalyesi teslim edilen Zeynep Nemli’nin mutluluğu gözlerinden okundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, belediye olarak vatandaşların zor durumlarında her zaman yanlarında olduklarını belirterek, sosyal belediyecilik anlamında her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.