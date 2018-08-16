Minikler belgelerini Başkan Kayda’dan aldı

Halı Dokuma Eğitmeni Sultan Gençtürk yönetiminde yaz dönemi boyunca eğitim gören minik kursiyerler kursta yaptıkları eserleri Başkan Kayda’ya getirdi. Kursu başarı ile tamamlayan öğrencilere Başkan Kayda katılım belgesi verdi. Ziyarete Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile Halı Dokuma Eğitmeni Sultan Gençtürk de eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeki Kayda, “ Yaz dönemi boyunca hem kültürel hem de spor dallarında birçok kurs düzenliyoruz. Miniklerimizin yazı değerlendirmesi için gerçekleştirdiğimiz bu kursların ne kadar faydalı olduğunu bugün ortaya koydukları eserlerle bir kez daha anlamış olduk. Miniklerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.