Minikler çevre konusunda bilinçleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde ilkokul öğrencilerine yönelik başlattığı çevre bilinci eğitimi, Ahmetli ile devam etti. Eğitimin ardından öğrencilere, içerisinde çevre koruma eğitimi ve çevre bilgilerinin yer aldığı Büyükşehir Belediyesi yayınlarından hediye edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Ahmetli ilçesinde ilkokul öğrencilerine çevre bilinci eğitimi verdi. Öğrencilere çevre bilinci, atık kavramı ve geri dönüşüm konularının eğlenceli bir dille anlatıldığı seminerde, minikler de merak ettikleri konuları semineri veren görevlilere yöneltti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Mühendisi Birce Türk, öğrencilere doğanın korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve ekolojik denge ile ilgili bilgiler verdi. Eğitim programı sonunda öğrencilere Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çevre içerikli yayınlar ve ‘Doğa Dostu Öğrenci’ rozeti hediye edildi.