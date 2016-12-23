Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 11:30

Minikler çevre konusunda bilinçleniyor

Minikler çevre konusunda bilinçleniyor

23 Aralık 2016 11:30

Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde ilkokul öğrencilerine yönelik başlattığı çevre bilinci eğitimi, Ahmetli ile devam etti. Eğitimin ardından öğrencilere, içerisinde çevre koruma eğitimi ve çevre bilgilerinin yer aldığı Büyükşehir Belediyesi yayınlarından hediye edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Ahmetli ilçesinde ilkokul öğrencilerine çevre bilinci eğitimi verdi. Öğrencilere çevre bilinci, atık kavramı ve geri dönüşüm konularının eğlenceli bir dille anlatıldığı seminerde, minikler de merak ettikleri konuları semineri veren görevlilere yöneltti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Mühendisi Birce Türk, öğrencilere doğanın korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve ekolojik denge ile ilgili bilgiler verdi. Eğitim programı sonunda öğrencilere Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çevre içerikli yayınlar ve ‘Doğa Dostu Öğrenci’ rozeti hediye edildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
10
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç