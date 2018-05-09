Minikler ‘Çocuk bedenime dokunma’ dedi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri tarafından verilen eğitimde, çocuklara kendini ve bedenini korumaya yönelik beceriler kazandırılarak bedenleri üzerindeki kontrolü fark etmeleri ve daha özgür olmaları amaçlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle farkındalık oluşturmak amacıyla Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören okul öncesi dönemi çocuklara beden güveliğine yönelik ‘Bedenime Dokunma; Irmaklar Kurumasın’ adlı eğitim düzenlendi. İki aşamalı düzenlenen eğitimde ilk olarak öğrencilere kendini ve bedenini korumaya yönelik beceriler kazandırıldı. Eğitimin ikinci aşamasında ise öğrencilerin velilerine bu konuda bilgiler veriliecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Uncubozköy Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinde başlayan eğitime Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi. Doç. Dr. Saliha Özpınar ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Asena Demir da katıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri tarafından verilen eğitimde çocuklara bedenimizin sadece bize özel olduğu, vücudumuzda özel bölgelerimiz olduğunu ve bedenimizi korumamız gerektiğini belirtildi.