Minikler yeni yıla “Merhaba” dedi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Laleli Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören minikler yeni yılı düzenlenen partiyle kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Laleli Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören minikler, düzenlenen yeni yıl partisiyle gönüllerince eğlendi. Sevdikleri masal kahramanlarının kostümlerini giyen minik öğrenciler, müzik eşliğinde keyifli zamanlar geçirdi. Laleli Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Sorumlusu Serap Gücüyen, düzenlenen etkinlikte çocukların doyasıya eğlendiğini belirterek,” Çocuklarımızın keyifli zaman geçirmesi için düzenlenen yılbaşı partisinde doyasıya eğlendiklerini görmek biz büyükler için neşe kaynağıdır. Herkese mutlu ve sağlık dolu yıllar diliyorum” diye konuştu.