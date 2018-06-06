Miniklere çevre bilinci aşılanıyor

Etkinliklerde miniklere çevrenin korunması ve doğa sevgisinin önemi anlatıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’nde öğrenim gören minikler, birbirinden güzel etkinliklere imza attılar. Minik öğrenciler ilk olarak geri dönüşüm malzemelerinden ortaya çıkardıkları eserleri ‘Geri Dönüşüm Mucitleri Tasarım Sergisi’ adı altında sergilediler. Serginin açılışını Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım ile şube müdürleri ve ÇKSM eğitmenleri yaptı. Birçok proje ve fikirlerden oluşan maketler arasından jürilerin seçmiş oldukları ilk 3 proje Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Jüri tarafından projenin üçüncüsüne Scooter ve ücretsiz yaz kursu; ikincisine Paten ve ücretsiz yaz kursu ödülü verildi. Sergi birincisine ise kurs ödülü ile birlikte bisiklet hediye edildi.

Sergi açılışının ardından Kültür Merkezi Lale Salonu’nda ‘Çocuk Gözüyle Çevre ve İnsan’ konulu panel düzenlendi. Panelde çocukların büyüklerden çevrenin korunması ve temizliği ile ilgili beklentileri ve çocuk gözüyle nasıl bir dünya hayal edildiği vurgulandı. Panel sonunda konuşmacı miniklere Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy tarafından ‘Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi’ minyatür heykeli hediye edildi. Panel sonunda katılan vatandaşlara ‘Çevre Koruma Haftası’ kitapları dağıtıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencileri, Çevre Günü etkinliklerini güzel bir finalle noktaladı. ‘Tak Takıştır Geri Dönüştür’ adıyla Tarzan Meydanı’nda etkinlik düzenleyen minikler, geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan elbiseleriyle jüriden tam puan aldı. Defileden sonra minikler, koro halinde çocuk ve çevre konulu şarkıları seslendirdiler. Defileye Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım da katıldı. Defilede seçilen ilk üç miniğe hediyeleri takdim edildi ve defileye katılan tüm miniklere Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yaz kursu hediye edildi.