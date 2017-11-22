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22 Kasım 2017 16:07

Miniklere gıda bilinci kazandırılıyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından anaokulundaki minik öğrencilere farkındalık eğitimi veriliyor.

Miniklere gıda bilinci kazandırılıyor

22 Kasım 2017 16:07


İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Şehit Anıl Eruluç Anaokulunda eğitim gören öğrencilere Bilinçli Gıda Tüketicisi ve Sağlıklı Beslenme konularında eğitim verildi. Eğitimler kapsamında minik öğrencilere, Gıda Güvenliği, el hijyeni, Alo Gıda 174 Hattı hakkında bilgiler verilerek gıda muhafaza tekniklerinden turşu kurma etkinliği düzenlendi. Öte yandan yine Şehit Anıl Eruluç Anaokulunda Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından minik öğrencilere Dünya Balıkçılık Günü kapsamında balık yemenin faydaları ve önemi anlatıldı. Etkinlikte öğrencilere ton balığı, balık desenli yapboz ve balık kraker dağıtıldı.




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