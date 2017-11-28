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28 Kasım 2017 17:09

Miniklerin eserleri Forum Magnesia’da görücüye çıktı

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı resimler, Forum Magnesia’da görücüye çıktı.

Miniklerin eserleri Forum Magnesia’da görücüye çıktı

28 Kasım 2017 17:09

Serginin açılış kurdelesi çocuklar tarafından kesilirken, sergide yer alan eserler de büyük beğeni topladı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören minik öğrencilerin eserleri, sergide görücüye çıktı. ‘Çocuk Hakları Günü’ dolayısıyla yapılan resimlerin yer aldığı serginin açılışı Forum Magnesia’da gerçekleştirildi. Açılışa Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da katıldı. Serginin açılış kurdelesini çocuklar, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi sorumları ve öğretmenler ile birlikte yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, sergide yer alan eserleri tek tek inceledi. Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, eser sahibi çocuklardan resimleri hakkında bilgiler aldı.


Çocuk Hakları Günü dolayısıyla özel bir sergi açtıklarını belirten Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Resim Öğretmeni Senem Açıkgöz, “Çocuk kültür sanat merkezlerindeki tüm öğrencilerimizin beraber yaptıkları çalışmalar yer alıyor. Bizde çocuk hakları sergisi gelenekselleşmiş durumda. Bu çocukların motivasyonu açısından da çok iyi oluyor. Bunun yanı sıra çocuk haklarını da beraber pekiştirmiş oluyoruz” dedi.




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