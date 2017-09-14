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14 Eylül 2017 16:33

Miniklerin ilk mezuniyet heyecanı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Karaköy’deki Çocuk Kültür Sanat Merkezi’nde öğrenim gören minik öğrencileri ilk mezuniyet heyecanlarını yaşadı.

Miniklerin ilk mezuniyet heyecanı

14 Eylül 2017 16:33


Manisalı çocukların eğitimine ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Kültür Sanat Merkezleri ile Atatürkçü ve çağdaş bireyleri hayata hazırlıyor. Karaköy’de bulunan Çocuk Kültür Sanat Merkezi’nde eğitim gören minik öğrenciler yaz dönemi kursları sonunda başarı belgelerini alarak ilk kez mezuniyet heyecanı ve coşkusu yaşadı. Törene katılarak çocukların sevincine ortak olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün merkezde verilen hizmetleri tüm ilçelere yaymayı amaçladığını belirterek, “Bu kapsamda sadece bu dönemimizde 13 ilçede bulunan 18 merkezimizde 6 bin 100 öğrencimize çeşitli branşlarda eğitim verdik. Çalışmalar güz döneminde de devam edecek. Hedefimiz güz dönemindeki katılımlarla da hedefimiz 10 bin öğrenciye ulaşmak” diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Aksoy, “Miniklerimize bu güzel imkanları sağladığı için ona bir kez daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Aksoy, konuşmasının ardından Merkez Sorumlusu Sibel Peker ve eğitmen Yasemin Tokgöz ile birlikte çocuklara başarı belgelerini verdi. 1 sorumlu, 1 hizmetli ve 7 öğretmen ile 7 branşta 236 öğrencinin merkezde eğitim gördüğü belirtildi. Sertifika töreninin ardından minik öğrenciler veliler ve misafirlere çeşitli gösteriler sundu. Törenin sonunda öğrenciler ve veliler ellerinde bayraklarla 10. Yıl Marşı’nı söyledi.




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