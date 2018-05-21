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21 Mayıs 2018 16:22

Miniklerin okuma heyecanına aileleri ortak oldu

Mehmet Suphi Egemen İlkokulu’nun 1.

Miniklerin okuma heyecanına aileleri ortak oldu

21 Mayıs 2018 16:22

sınıf öğrencileri için düzenlenen Okuma Bayramı etkinliğinde minikler anne ve babalarına bütün hünerlerini sergiledi. Miniklerin okuma heyecanlarına ortak olan aileleri ve öğretmenleri program boyunca heyecanlı anlar yaşadı.


Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu birinci sınıfların okuma bayramı coşkusuna ortak oldu. Birinci sınıf öğrencileri için öğretmenleri tarafından hazırlanan okuma bayramı etkinliği Kültür Sitesi Tiyatro Salonu’nda sunuldu. Okumayı öğrenen öğrencilerin sergilediği gösteriler, veliler tarafından ilgiyle izlendi. Salonu dolduran veliler çocukların okuma bayramı sevincine ortak oldu.


Programda konuşan Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü E. Seda Kerey, okul olarak amaçlarının geleceğin teminatı olan çocuklara başta sağlam bir kişilik kazandırmak, araştıran, sorgulayan, özgüveni yüksek, vatanını, milletini, bayrağını seven, insanlara karşı saygılı birer birey olarak yetiştirmek, onları bir üst öğrenime ve hayata hazırlamak olduğunu söyledi. Kerey, hazırladıkları programla 1’inci sınıf öğretmenlerinin en keyifli, en güzel günü olduğunu ifade ederek, "Çalışmalarımızın meyvelerini sergiledik. Bugüne kadar birlikte konuştular, çalıştılar, şimdi de öğrencilerimiz konuştu. Velilerine becerilerini sergilediler" dedi.


Programda şiir, koro konseri, tiyatro oyunu, slayt gösterileri, halk oyunları gösterilerine yer verilirken büyük alkış alan program hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu.




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