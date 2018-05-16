Miniklerin tiyatro gösterisi büyük beğeni aldı

Gazi İlköğretim Okulu 3-D Sınıfı tiyatro sahnesinde hünerlerini sergiledi. Öğrencilerin sergilediği ‘Ah Şu Gençler’ adlı tiyatro oyunu herkesi kahkahaya boğdu. Sergilenen oyunu izlemeye gelen veliler, cep telefonlarına sarılarak sahnede gösteri yapan çocuklarını çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Sahneledikleri komedi tiyatro oyunuyla herkesi kahkahaya boğan minikler oyunun sonunda anne ve babaları tarafından alkış yağmuruna tutuldular. Geçtiğimiz hafta kutlanan ‘Anneler Günü’ nedeniyle oyunun finalinde tüm çocuklar sahneden inerek annelerinin elini öptü. Çocukların tiyatro etkinliği ile özgüvenlerinin de arttığını söyleyen Okul Müdürü Abdullah Emeksiz, “Çocuklarımız inşallah gelecekte iyi bir meslek sahibi olurlar. Bu tiyatro onların ilk adımı olur. Çünkü burada bir şeyler söyleyebilmek, sahnede oyun oynayabilmek hakikaten zordur. Bunu çok da güzel başardılar. Öğrencilerimi tebrik ediyorum. Sınıf öğretmenimiz Seçkin Beyi ve emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Tiyatro Yönetmeni Tayfun Şengöz ise, çocuklarını kısa zamanda hazırlanıp çok iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek, “Açık söylemek gerekirse tadı damağımızda kaldı. Onları izlerken büyük keyif aldım. Hazırlık sürecinde biraz yorulsak ta bugün onları sahnede izlerken her şeyi unuttum diyebilirim. Kısa sürede önemli bir iş başardılar. Çocuklarımızı kutluyorum. Ailelerimizde bu süreçte bizlere en büyük desteği verdiler. Onlara da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Okul Müdürü Abdullah Emeksiz, Yönetmen Tayfun Şengöz ile Yardımcı Yönetmen Selim Can Doğancı’ya çiçek verdi.

9 yaşındaki öğrencilerin yaklaşık 3 aydır Yönetmen Tayfun Şengöz, Yardımcı Yönetmen Selim Can Doğancı ve Yazar Turgut Özakman önderliğinde hazırladıkları gösteriyi Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda sergilediler. Geceye Gazi İlköğretim Okulu Müdürü Abdullah Emeksiz, Müdür Yardımcısı Şerif Karagöz, Sınıf Öğretmeni Seçkin Gök ve öğrenci velileri katıldı.