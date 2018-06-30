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30 Haziran 2018 12:53

Modern pazaryeri açılışa gün sayıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısında açılış öncesinde son düzenlemeler yapılıyor.

Modern pazaryeri açılışa gün sayıyor

30 Haziran 2018 12:53


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli’deki Eski Kamyon Garajının bulunduğu alanda yapımına başlanan Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı projesinde son düzenlemeler yapılıyor. Dev projenin önümüzdeki günlerde açılacağını müjdeleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, pazaryerindeki proje değişikliğinden dolayı tamamlanma süresinin biraz uzadığını ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte Salihli’ye modern bir pazaryeri kazandırdıklarını belirtti. Modern Pazaryerinin şehir merkezinde yaşanan otopark sorununa da çözüm olacağını vurgulayan Başkan Kayda, “Esnaflarımız ve vatandaşlarımız araçlarıyla gelerek yeraltına yapılan kapalı otoparka araçlarını park edecekler ve alışverişlerini yapacaklar. 40 tane dükkânı barındıran bedesten çarşımız da tamamlandı. Kafeteryası, mescidi ve sosyal alanlarıyla modern bir pazaryerimiz olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile birlikte el ele söz verdiğimiz projelerin tamamını gerçekleştirdik, hepsi bitme noktasına geldi. Bu projeler tamamlandığında Salihli gerçekten büyükşehir havasına bürünecek Heyecanla açılış gününü bekliyoruz. Salihli’mize hayırlı olsun” dedi.




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