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Modern pazaryerinde kura çekimi yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi işbirliği içinde ilçeye kazandırılan modern pazaryerinde tezgah açacak olan manav ve pazarcı esnafı için kura çekimi yapıldı.


Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda düzenlenen kura çekiminde konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, 2014 seçimlerinde söz verdiği tüm projeleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Kendimizi Salihli'ye adadık. Görev yaptığım 4,5 yılda ilçemize kazandırdığımız dev yatırımlarla Salihli modern bir şehir havasına büründü. Yaklaşık 19 bin metrekarelik alanda inşa edilen dev proje 500 araçlık kapalı otopark, 700 tezgahlı modern pazaryeri, 40 bedesten dükkanı, mescid, bebek bakım odası, kafeterya gibi sosyal yaşam alanları bulunuyor. Yeni pazaryerimiz, esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.


Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası üyeleri için gerçekleştirilen kura çekimi törenine ise Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Rıfat Yavaş, Ayakkabıcılar Esnaf Odası Başkanı Celil Şenal, Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Şerif Ali Girgin, Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım ve manav esnafları katıldı.

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