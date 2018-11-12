Modifiye tutkunları Salihli'de buluştu

Manisa'nın Salihli ilçesinde ilk kez düzenlenen Modifiye Araç Fuarı büyük ilgi gördü. Salihli Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen ‘Salihli Cadde Tuning 1. Modifiye Fuarı ise Gölmarmara yolu üzerindeki hayvan Pazarında gerçekleştirildi.

Ses, motor, donanım ve dizayn anlamında modifiye edilmiş araçların katıldığı fuara Salihli başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden modifiyeli araç tutkunu yüzlerce kişi katıldı. Birçok değişik marka ve modelden oluşan modifiyeli aracın yaptığı drift gösterileri ise nefesleri kesti.

Fuara katılan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, muhteşem organizasyon dolayı fuarında düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Salihli Cadde Tuning 1. Modifiye Fuarı'na verdiği katkılardan dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya, Salihli Cadde Tuning Başkanı Abdullah Özoruç tarafından plaket takdim edildi.

Fuara Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran katıldı.