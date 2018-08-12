Mollasüleymanlı Mahallesi’ne 7 kilometrelik yol

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirli bir program dahilinde ihtiyaç olan mahallelerde yolların yapım, bakım ve onarımını sürdürüyor. Bu kapsamda Mollasüleymanlı Mahallesi’nde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Vatandaşların ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla mahalleye 7 kilometrelik yol açma çalışması yapılıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sezon süresince yol yapım çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtirek, “Yol bakım ve onarım çalışmamız ilçemizin çeşitli noktalarında devam ediyor. Vatandaşlarımızın mahallelerine tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşabilmeleri için çalışıyoruz. Sezon süresince de devam edecek” dedi.