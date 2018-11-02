Moral gecesine koltuk değnekleri ile çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 8 ay önce Durasıllı Mahallesi'nde bir kazazedeye yardım ederken başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yerel sanatçı Ramiz Ayer'e moral vermek için Salihli Belediyesi'nin katkılarıyla program düzenlendi. Programa Ramiz Ayer ise koltuk değneğiyle çıktı.

Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Şehir Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yerel sanatçı arkadaşları Sıtkı Savaş, Tuğra Erkan, Duygu Kartal ve Salih Kandaş orkestrası sahne alırken, sanatçılar eserlerini Ramiz Ayer için söyledi.

“Ramiz Baba İçin Müzisyenler El Ele“ adlı programda konuşan Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Öncelikle tüm hastalarımıza Allah acil şifa versin. Bugün burada birlik, kardeşlik, dostluk, dayanışmadan yana kendini gösteren siz değerli dinleyicilerimiz, programa hoş geldiniz. Konsere destek veren öncelikle Kaymakamımız Levent Kılıç'a, Belediye Başkanımız Zeki Kayda'ya ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Şef Salih Kandaş yönetiminde düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Salihli Sardes Kültür Sanat Derneği Başkanı Alim Yavuz, Salihli sanat camiası, müzisyenler ve dinleyiciler katıldı.

Başkan Yardımcısı Karaoğlu, programa katılan sanatçılara çiçek takdim etti.