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09 Mayıs 2018 12:21

Moris Şinasi Kavşağında da asfalt çalışması başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Moris Şinasi Kavşağında asfalt çalışmasına başladı.

Moris Şinasi Kavşağında da asfalt çalışması başladı

09 Mayıs 2018 12:21


Deforme olmuş yollardan kurtulmak ve çevre dostu Elektrikli otobüslerin sağlıklı çalışabilmesi adına Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde başlatılan asfalt çalışması Moris Şinasi Kavşağında devam ediyor. YSE Kavşağının bitirilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Moris Şinasi Kavşağındaki asfalt, bordür çalışmalarına başladı.


Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, çalışmaların Manisalı vatandaşların kötü yollardan kurtulması adına yapıldığını belirtti. Çevre dostu elektrikli otobüslerin sağlıklı çalışabilmesi için de bu çalışmaların yapıldığını belirten Demir, Moris Şinasi Kavşağındaki çalışmaların hafta sonu tamamlanacağını dile getirdi.




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