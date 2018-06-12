Motor tutkunlarından Kızılay’a dağıtım desteği

’Ramazan’ı Bu Hilalin Altında Paylaşalım’ sloganı ile ilçedeki birçok mahalledeki ihtiyaç sahiplerine gıda, konserve dağıtımları yaparak iftar yemekleri düzenleyen, nakdi yardımlarda bulunan Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, ulaşımın zor olduğu Karaağaç mahallesinde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaşmak amacıyla Salihli Enduro & Touring Motosiklet Grubu (SETMOG) ile ortaklaşa çalışma gerçekleştirdi.

Salihli Kızılay Şube Başkanı A. Yavuz Özdem, “Salihli SETMOG ile daha önce yaptığımız stratejik işbirliği çerçevesinde ilçemizde ulaşım zorluğu çekilen, araçların ulaşamadığı Karaağaç mahallemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaşmada kendilerinden yardım talebinde bulunduk. Grup Başkanı Ali İkbal Demirel ve grup üyeleri bu talebimizi seve seve yerine getireceklerini belirterek bu mahallemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım kolilerimizi evlerine kadar ulaştırdı” dedi.

SETMOG Başkanı Ali İkbal Demirel ise, “Afet ve olağanüstü hallerde ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında yardım faaliyetleri düzenleyen ve ilçemizde yaptığı faaliyetlerle adından söz ettiren ve bizleri gururlandıran Kızılay’a her konuda yardım ve destekte bulunabileceğimizi ilettik. Bu çerçevede böylesine güzel ve anlamlı bir yardım organizasyonunda birlikte çalışmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduk” diye konuştu.