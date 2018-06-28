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28 Haziran 2018 21:29

Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

28 Haziran 2018 21:29


Kaza, saat 15.45 sıralarında Kula-Alaşehir yolu üzeri İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir istikametinden Kula istikametine seyir halinde olan Mehmet Özkaya (30) idaresindeki 45 SA 2256 plakalı motosiklet ile, Kula istikametinden Alaşehir istikametine seyir halinde iken yolun sol tarafında bulunan bir kuruyemiş fabrikasına girmek isteyen Mazlum Aydemir yönetimindeki 45 K 0631 plakalı transit ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücü Mehmet Özkaya ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sergen Akkaş (26) ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan motosiklet sürücüsü Mehmet Özkaya, Kula Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Salihli Devlet Hastanesine sevk edilirken, yolda hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.




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