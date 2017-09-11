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11 Eylül 2017 01:55

Motosiklet kazası can aldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı, kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Motosiklet kazası can aldı

11 Eylül 2017 01:55


E-96 karayolu üzerinde Ankara istikametine seyir halinde olan Nihat Fidan (44) yönetiminde ki 45 ZB 1300 plakalı motosiklet, Eski garaj kavşağında Selvilitepe Mahallesi Alparslan Türkeş Meydanından yolun karşına seyir halinde olan M.C (17) yönetimindeki 45 TV 612 plakalı otomobile çaprtı.


Çarpmanın etkisi ile ağır yaralalan motosiklet sürücüsü Nihat Fidan (44), olay yerine gelen ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz motosiklet sürücüsü Nihat Fidan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.


Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, otomobil sürücüsü M.C (17) gözaltına alındı.




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