Motosiklet otobüse çarptı: 1 yaralı

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Halil Erdoğan Caddesi üzerinde Akhisar yönünden şehir merkezine doğru seyir halinde olan 45 D 0089 plakalı halk otobüsü önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan Aydın K. idaresindeki 45 C 0793 plakalı motosiklet de hızını alamayarak halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet halk otobüsünün altına girerken, motosiklet sürücüsü de yola savrularak yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ambulansı ile yaralı motosiklet sürücüsü Aydın K. Manisa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Aydın K.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.