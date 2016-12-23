Motosiklet otomobilin kapısına çarptı: 2 yaralı

Manisa’da sürücünün inmek için açtığı otomobil kapısına seyir halindeki motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Manisa’nın Şehzadeler İlçesi İbrahim Gökçen Bulvarı Manisa Lisesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki 45 AJ 952 plakalı aracından inen sürücü kapıyı açtığı sırada 45 KH 246 plakalı motosiklet kapıya çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.