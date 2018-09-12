Motosiklet tutkunları trafikte görmezden gelinmek istemiyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Kara Aslar ve Ayyıldız Motosiklet Grubu Temsilcileri son günlerde Türkiye'nin değişik bölgelerinde üst üste meydana gelen motosiklet kazalarına dikkat çekmek amacıyla bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.

Son dönemlerde artış yaşanan motosiklet kazalarına dikkat çekmek isteyen Kara Aslar ve Ayyıldız Motosiklet Grubu Temsilcileri bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Grup adına konuşan Kara Aslar Motosiklet Grubu Başkanı Harun Beler, amaçlarının trafikte yaşadıkları kazaları en aza indirmek olduğunu ifade ederek “Trafikte biz de varız. Ancak trafikte görünmezden gelinmemiz, diğer sürücüler tarafından dikkate alınmamızdan dolayı sevenlerimizin ocaklarına ateş düşürmektedir” dedi.

Tüm sürücülerin motosikletlere karşı duyarlı olmalarını isteyen Beler “Son zamanlarda üst üste yaşanan motosiklet kazalarında verdiğimiz kayıplardan ötürü acımız çok büyük. Bu kazaların nerdeyse tamamına yakınında motosiklet sürücülerinin bir hatası olmaması ve tamamen diğer taşıtların dikkatsizliğinden kaynaklanması acımızı daha da arttırıyor. Bizlerde her motorlu taşıt sürücüsü gibi yasal sorumluluklarımızı yerine getiren ve kurallara uyan vatandaşlarız. Ancak trafikte görmezden gelinmemiz, dikkate alınmamamız bizlerin ve sevenlerimizin ocağına ateş düşürüyor” dedi.

“Kaportamız bizim bedenimiz”

Kaportalarının kendi bedenleri olduğunu vurgu yapan Beler “Biz kaza yaptığımız zaman araçların sadece kaputu zarar görüyor ama motosiklet kullandığımız için kaportamız bizim bedenimiz olduğundan, olan bize oluyor. Bizde motosiklet kullanıcıları olarak trafikte güvenle sürmek ve evimize sağ salim dönmek istiyoruz. Lütfen trafikte motosiklet sürücülerini fark edin ve motorlu bir araç olarak hak ettiğimiz saygıyı gösterin”