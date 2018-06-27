Motosikletin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Manisa’nın Kula ilçesinde saat 14.45 sıralarında eski Selendi yolu üzeri Boztepe mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden Emir Kaplıcaları istikametine seyir halinde olan Cezmi Kök (63) yönetimindeki 45 PH 432 plakalı kasalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Motosikletin tarlaya devrilmesiyle birlikte kasalı motosikletin altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Cezmi Kök’ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.