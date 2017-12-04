Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Apak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim K., (34) yönetimindeki plakasız motosiklet ile karşı yönden gelen Engin B. (37) idaresindeki 45 UA 0375 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil İbrahim K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer motosiklet sürücüsü Engin B. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Devlet Hastanesine sevk edildi. Engin B.’nin yoğun bakıma alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.