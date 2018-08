Meydana gelen kaza mobese kameralarına an be an yansıdı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı meydana gelen trafik kazasında Çağrı Bingöl ve Kerem Paşalı’nın hayatını kaybettiği kazanın mobese görüntüleri yayınlandı. Kaza anı an be an mobese kameraları tarafından kaydedildi.