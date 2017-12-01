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01 Aralık 2017 18:56

Motosikletli emniyet şeridindeki araca çarptı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir motosiklet emniyet şeridinde beklemeye yapan kamyonete çarptı.

Motosikletli emniyet şeridindeki araca çarptı

01 Aralık 2017 18:56

Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Turgutlu E-96 Karayolu Ergenekon kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet A.(21) yönetimindeki 45 TK 477 plakalı motosiklet, Seçkin B.(37) yönetimde olan ve emniyet şeridinde beklemeye yapan kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan motosiklet sürücüsü Mehmet A. olay yerin gelen 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken emniyet güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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