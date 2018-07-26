Muay Thai şampiyonlarından Başkan Şirin’e teşekkür

10-14 Şubat tarihleri arasında Muay Thai 57 kilogram kadınlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Reyhan Başçı ve 18 Mart tarihinde Çanakkale’de düzenlenen şampiyonada 33 kilogram kategorisinde Türkiye 2.’si olan Muhammet Gürkan Deniz, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’i ziyaret etti. Genç sporcular Turgutlu’nun ‘bir spor kenti’ kimliği kazanması adına gerçekleştirdikleri çalışmalarından ve bugüne kadar kendilerine verdikleri destekten dolayı Başkan Şirin’e teşekkür etti. Başkan Şirin de önümüzdeki süreçte katılacakları müsabakalarda genç sporculara başarılar dileyerek, “Muay Thai son yıllarda ivme kazanan bir spor dalı haline gelirken, bu spora yereldeki gençlerimin de oldukça ilgi göstererek, bu ilgiyi şampiyonluklarıyla taçlandırmalarının her zaman gururunu yaşadık. Genç arkadaşlarımızın bu spor tutkusunu takdirle karşılıyorum. Ne mutlu ki zorlu mücadelelerde önemli başarılar elde ederek, Turgutlumuz’un gururu oluyorlar. Bizler kendilerinin her daim yanında olduk, imkanlarımız dahilinde olmaya da devam edeceğiz. Ziyaretlerinden dolayı genç kardeşlerime teşekkür ediyor, 02-10 Ağustos’ta Thailand’ta düzenlenecek müsabakada başarılar diliyorum” dedi.