Mevlid Kandili nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen “En Güzel Örneğimiz Hazreti Peygamberimiz” konulu konferans, MCBÜ Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Program öncesinde salon önünde lokma ikram edildi ve konferansa gelen konuklara gül takdim edildi. Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa; MCBÜ Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya ve Prof. Dr. Birol Kovancılar, Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz, MCBÜ Genel Sekreteri Ali Emirosmanoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Aydın, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından kürsüye gelen Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Mevlid Kandili’nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Peygamber Efendimizin doğumu başlığı altında, insanlığın yeniden doğuşundan bahsedilebileceğini ifade eden Cihan, “Çünkü Cahiliye Dönemi denilen o dönemde insani bütün özellikler kaybolmuştur. Cahiliye Dönemindeki sosyal hayatın kriterlerini göz önünde bulundurduğumuzda; güçlünün daima haklı, haklının ise eğer zayıfsa daima haksız olduğu bir sistem yerleşmiştir. Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirmesi; insanlığın yeniden hak, hukuk ve evrensel ahlaki değerlerle buluşmasının başlangıcı olmuştur. Hazreti Peygamberimizin peygamberlikten önceki hayatı da başını öne eğdirecek hiçbir davranışı barındırmamaktadır. O’nun hayatı kadar berrak, bilinir, görülür hiçbir hayat yoktur. Hayatının gizli kalmış, anlaşılmamış, anlatılmamış hiçbir bölümü yoktur. Dolayısıyla Peygamberimizin sünneti, Kur’an- Kerim’in yaşayan şeklidir. Peygamber Efendimiz olmadan din de olmaz. Çünkü Kur’an-ı Kerim’i bize ulaştıran Peygamber Efendimizdir. Kur’an-ı Kerim’in bütün ayetlerinin muhatabı ilk önce Peygamber Efendimizdir. Peygamber Efendimiz olmadan, devre dışı bırakılarak veya görmezden gelinerek Kur’an nasıl anlaşılacak, din nasıl anlaşılacak? Bu mümkün değildir. Peygamber Efendimizin getirdikleri ile bizim tercihlerimiz ve önceliklerimiz arasındaki mesafe açıldıkça, bizim problemlerimiz de yoğunlaşır ve kronik hale geliyor. O’nun değerleri evrenseldir” dedi.

“İslam dünyasının yeni bir peygambere ihtiyacı yoktur”

Günümüzde pek çok sahte peygamberler türediğini vurgulayan Cihan, “Belki peygamberim demiyorlar ama başka başlıklar altında kendisini Peygamber Efendimizin yerine koymaya çalışan pek çok zevat ortalıkta dolaşıyor. İslam dünyasının yeni bir peygambere ihtiyacı yoktur. Güzel alimlere, güzel ariflere ihtiyacı vardır. Peygamber Efendimize hayırlı halef olabilmiş alimlere ve ariflere ihtiyacımız vardır. Efendimizi güzel anlatmış, güzel yaşamış insanlara ihtiyacımız vardır. Sahte peygamber aslında fuzuli işlerle uğraşmaya devam ediyorlar” diye konuştu.

Peygamber Efendimizle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerden de örnekler veren Sinan Cihan’a, konuşmasının sonunda Rektör Prof. Dr. A. Kemal Çelebi tarafından teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.