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13 Mayıs 2018 17:18

Muharrem İnce Akhisarlılara seslendi

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Manisa’daki ziyaretlerinde Kırkağaç ve Soma ilçelerinin ardından Manisa’da düzenlenecek olan mitinge giderken Akhisarlıları da selamladı.

Muharrem İnce Akhisarlılara seslendi

13 Mayıs 2018 17:18


Akhisar Reşatbey Mahallesi Rumeli Caddesi üzerinde bulunan Akhisar Balkan Göçmenleri Derneği önünde toplanan kalabalığa seslenen Muharrem İnce, mitingleri anlamlı bir şekilde yaptıklarını, memlekete huzur getireceklerini ifade etti.


Miting otobüsü kapısından seslenen ve Akhisarlıları mitinge davet eden İnce, “Sizlere selamünaleyküm demeye geldim. Zaman yok, geçerken ’merhaba’ diyeyim dedim. Allah’ın izniyle 24 Haziran akşamı bu iş olacak. Bundan yana hiç kuşkunuz olmasın. Türkiye’yi barıştıracağız, kutuplaşmaya son vereceğiz. Kutuplaşma yok, kucaklaşma var; sloganımız bu. Beraber hep birlikte yapacağız bunu; 81 milyon. Bakın, mitingleri anlamlı bir şekilde yapıyoruz. Bir gün Edirne’de bir gün Hakkari’de. Öbür gün Rize’de akşamına Antalya’da. Bütün Türkiye’yi kucaklayacağız. Huzur getireceğiz memlekete; huzur, huzur gelecek. Hepinize teşekkür ediyorum, kusura bakmayın. Cumhurbaşkanı olarak çay içmeye geleceğim buraya” dedi.




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