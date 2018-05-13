Muharrem İnce Akhisarlılara seslendi

Akhisar Reşatbey Mahallesi Rumeli Caddesi üzerinde bulunan Akhisar Balkan Göçmenleri Derneği önünde toplanan kalabalığa seslenen Muharrem İnce, mitingleri anlamlı bir şekilde yaptıklarını, memlekete huzur getireceklerini ifade etti.

Miting otobüsü kapısından seslenen ve Akhisarlıları mitinge davet eden İnce, “Sizlere selamünaleyküm demeye geldim. Zaman yok, geçerken ’merhaba’ diyeyim dedim. Allah’ın izniyle 24 Haziran akşamı bu iş olacak. Bundan yana hiç kuşkunuz olmasın. Türkiye’yi barıştıracağız, kutuplaşmaya son vereceğiz. Kutuplaşma yok, kucaklaşma var; sloganımız bu. Beraber hep birlikte yapacağız bunu; 81 milyon. Bakın, mitingleri anlamlı bir şekilde yapıyoruz. Bir gün Edirne’de bir gün Hakkari’de. Öbür gün Rize’de akşamına Antalya’da. Bütün Türkiye’yi kucaklayacağız. Huzur getireceğiz memlekete; huzur, huzur gelecek. Hepinize teşekkür ediyorum, kusura bakmayın. Cumhurbaşkanı olarak çay içmeye geleceğim buraya” dedi.