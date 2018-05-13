Muharrem İnce kasketiyle Somalılara seslendi

yıl dönümü nedeniyle düzenlenen büyük yürüyüş ve anma etkinliğine katıldı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının 4. yıl dönümü anma etkinliklerine katıldı.

Soma Atatürk Caddesi’ndeki ELİ Müessesesi önünden madenci heykeli önüne kadar binlerce insanla birlikte yürüyen Muharrem İnce, madenci heykeline bir demet gül bıraktı. Heykel önünde 301 maden şehidinin isminin yazılı olduğu pankart madenci yakınlarının gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. Alandaki kadınlardan kimileri oğlunun, kimileri de eşinin adının yazdığı pankarta kapanarak gözyaşları içinde ağıtlar yaktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, başındaki 8 köşeli kasketiyle alandaki kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı.

Somalıların yaşadığı acıyı paylaşmak için facianın yıl dönümünde ilçeye geldiğini kaydederek konuşmasına başlayan İnce, “Bazılarınızın oğlu oradaydı, bazılarınızın eşi oradaydı. Oğlu orada olanların ellerinden öpüyorum, eşi orada olanların ellerinden öpüyorum, onlara sağlık diliyorum ama şunu söyleyeyim; farkındaysanız 4 Mayıs’tan bugüne hep Türkiye’yi barıştırmak için, hep Türkiye’yi bir arada tutmak için, uzlaştırmak için çaba sarf ediyorum. Asla intikam peşinde değilim, asla rövanş peşinde değilim ama bir şey hariç. O tekme atma olayı var ya o tekme, o benim ciğerime oturmuştu. O tekme yiyen çocuğa burada iş vermediler gitti Bergama’ya hepsini biliyorum. O tekme atandan hesap sormazsam namerdim” dedi.

Bugüne kadar bin 672 kişinin madende hayatını kaybettiğini kaydeden İnce, “Bu böyle olamaz, bu böyle gitmez. Bu kadar ucuz değil insan hayatı. Size söz, bu ülkede barışık olacağız, barışacağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz. Bunu başaracağız. Hukukun üstünlüğü egemen olacak, mahkemelerimizin kararına herkes saygı duyacak, dünyada itibarımız artacak bunu başaracağız. Bunu görüyorum, sokakta görüyorum. Bu iş tamam aslında tamam. Hepinize teşekkür ediyorum, Anneler Gününüzü kutluyorum, bütün annelerin ellerinden öpüyorum” şeklinde konuştu.

İnce, Soma’daki törenin ardından Manisa mitingine geçmek üzere ilçeden ayrıldı.