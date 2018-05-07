Muharrem İnce maden faciasının yıl dönümünde Soma’ya geliyor

yılı anma programlarına katılacağını söyledi.

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının 4. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek programa CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin de katılacağı bildirildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, "13 Mayıs 2018 Pazar günü Soma maden faciasının 4. yılını anacağız. Aynı zamanda bu yıl 13 Mayıs tarihi Anneler Günü olarak kutlanacak. Bu iki özel ve önemli gün münasebetiyle cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve beraberinde yer alacak milletvekillerimiz, il ve ilçe yöneticilerimiz ile birlikte 13 Mayıs Pazar günü Soma’da Somalı anneler ve madenciler ile olacak. Maden şehitlerimizi anma programına katılacak olan Muharrem İnce, Soma halkına seslendikten sonra ilçemiz maden şehitliğini ziyaret ederek, Manisa’ya geçecek. CHP Soma İlçe Başkanlığı olarak tüm Soma halkımızı cumhurbaşkanımızı karşılamaya bekliyoruz" dedi.