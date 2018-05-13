Muharrem İnce Soma maden şehitliğini ziyaret etti

Şehit mezarlarına gül bırakan İnce, şehitler için de dua etti.

Bir dizi ziyaret ve miting için Manisa’ya gelen CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Soma maden faciasının yıl dönümünde Somalı madencilerin yakınlarını da unutmadı. Soma Maden Şehitliğini ziyaret eden İnce, tüm mezarlara gül bırakıp şehitler için dua etti. Facianın yıl dönümünün Anneler Günü’ne denk gelmesi dolayısıyla kaybettikleri oğullarının mezarları başındaki annelerle dertleşen İnce, faciada hayatını kaybeden Ali Yüksel’in kızı olan ve pilotluk hayaliyle daha önce de gündeme gelen 12 yaşındaki Betül Yüksel’in mektubunu okudu. Okuduğu mektuptan oldukça etkilenen ve derslerindeki başarısını takdir eden İnce, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban’a Betül’ün bulunmasını ve telefonda konuşmak istediğini söyledi.

Diğer şehit mezarlarını da ziyaret eden İnce, yapılan duanın ardından facianın yaşandığı saatte gerçekleştirilecek olan büyük yürüyüş ve anma etkinliğine katılmak üzere şehitlikten ayrıldı.