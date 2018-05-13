Muharrem İnce’ye Anneler Günü’nde ‘Anne’ sürprizi

Karşısında bir anda annesini görünce şaşkınlığını gizleyemeyen İnce, annesine sarılarak, Anneler Günü’nü kutladı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenledi. Mitingde alanı dolduran vatandaşlara hitap eden Muharrem İnce, “Düşünüyorum ve ‘Muharrem İnce, hırs yok, rövanş yok, intikam yok, herkesi kucaklayacaksınız’ diyorum. AK Partili kardeşlerimiz dahil, hepimiz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Manisa Soma’yı ziyaret ettim. Hiçbir kinim yok, hırsım yok sadece memleketimizi , insanlarını uzlaştırmak istiyorum, yoksulluğu yenmek istiyorum, çiftçiyi ayağa kaldırmak istiyorum. Derdim bu. Ama unutmadığım bir şey var dedim. O tekmelenen çocuk vardı ya Soma’da, o içime oturdu. ‘O tekme atandan hesabı soracağım’ dedim. Yolda gelirken, arkadaşlar dediler ki ‘tekme atan tweet attı özür diledi.’ 4 sene sonra özür dilemiş, bu da bir erdem olsun. Demek ki iktidar göstermeye başladı kendini. Ona da kinimiz yok. Ama herkes bilsin ki benim ülkemin insanlarımı kimse tekmelemeyecek. Ne bürokratlar ne de cumhurbaşkanı meydanlarda kavga edecek” diye konuştu.

Medyayı eleştiren İnce, herkese akıllı telefonlarının canlı yayını açtırarak, “AKP’ye esir olmuş. Akıllı telefonlarınızı çıkarın, bende ceketimi çıkarayım. Herkes canlı yayına geçecek. Dünyaya örnek olacağız. Medya devletin medyası hükümete köle olmuş medya. Yazmazsan yazma. Milletin medyası var. Nasıl yazacaksınız sonunda göreceğim ben. Bak teknoloji böyle bir şey” dedi.

Gençlere vaatler verdi

13. Cumhurbaşkanı olarak gelecek konuşan bir cumhurbaşkanı olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Adayı Muharre İnce, “Ben nano teknoloji diyen bir cumhurbaşkanı, uzay madenciliği diyen bir cumhurbaşkanı, gençleri düşünen bir cumhurbaşkanı olacağım. O tezek desin, camiyi ahır yaptı desin ben bilgisayar, kuantum diyeceğim. Geleceği tasarlayacağız. Gençler, evlatlarım size sesleniyorum. Bir 19 Mayıs ve 29 Ekim’de nasıl emeklilere ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye veriliyorsa sizlere 19 Mayıs’ta gençlik bursu, 29 Ekim’de cumhuriyet bursu vereceğim; 500 TL. Bütün öğrencilere vereceğiz. Gençler 475 lira burs alıyorsunuz. Okul bitiyor. Bu burs kesiliyor. Bir anda işte bulamıyorsun, babana tekrar muhtaç oluyorsun. Size öğretmen Muharrem abinizin sözü, okul bittikten sonra iş bulamazsanız, o aldığınız 475 lirayı 2 sene kesmeyeceğim, söz. Sizinle ilgili hayaller kuracağız. Her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğiz. Orada kendilerini geliştirecekler. En kısa sürede 5 yıl içinde Türkiye’deki bilgisayar mühendisi sayısını 10 katına çıkaracağız. Dünyanın lideri olacağız, zeki çocuklarımızı iyi yöneterek. Önümüzdeki 4 yıl içinde 16 yeni meslek ortaya çıkacak. Ben bu ülkenin çocuklarını onlara hazırlayacağız, geleceğe hazırlayacağım. Türkiye’de bunları yapabilmemiz için bizim enerjiye ihtiyacımız var. Enerji yenilenebilir enerjiden yararlanacağız. Türkiye’deki güneş enerji potansiyeli yüzde 130. Ama yatırım yapmamız lazım: Güneş enerjisinde depolamak zor. Ben bu ülkenin gençlerini, fizik öğretmeni olarak güneş enerjisini depolayan batarya sistemini geliştirmek için Amerika ise Amerika, Almanya ise Almanya, uzaysa uzaya göndereceğim. Milletvekilinin maaşlarına zam yapmayacağım, öğrencilere vereceğim. Sarayın ışıklarını kısacağım size vereceğim” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti çiftçisine borçludur”

Yarın Dünya Çiftçiler Günü olduğunu hatırlatan ve kutlayan İnce, “AKP 2006 yılında kanun çıkardı; ‘Devlet milli gelirinin yüzde 1’ini tarımı geliştirmeye harcar. Bu 30 milyar yapıyor. Bunun yarısını bile vermemiş. Yüze 1’ini tarıma vermesi gerekirken 12 kusur milyar vermiş. Yani Türkiye Cumhuriyeti çiftçisine borçludur. Allah’ın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda Türkiye Cumhuriyeti’nin çiftçiye olan borcunu ödeyeceğim. Çiftçiye destek vermezsen ne olur biliyor musunuz saman alırsın, bezelye, mercimek alırsın. Türkiye’de en fazla zeytin ağacı Manisa’da; 22 milyon zeytin ağacı var. Ama geçtiğimiz günlerde Tunus’tan zeytinyağ alıyorsun. Yazık günah bu millete. 90 bin aile çekirdeksiz üzüm yetiştiriyor. Size söz üzümün kilosu 2 doların altında olmayacak. Taban fiyat uygulamasına geçeceğiz. Bunu mutlaka yapacağız. Ekonomist arkadaşlar kimisi 3 liraya verebiliriz diyor mazotu, ya da 3,5. İkisi arasında çiftçiye mazot vereceğiz söz. Deniz kenarındaki, o lüks yatlar çiftçiden daha ucuza alıyor. Bu nasıl merhamet, nasıl devlet yönetimi” ifadelerini kullandı.

“’24 Haziran’dan sonra döviz düşecek’ demiş, bana güveniyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı "Tek dertleri beni indirmek" sözüne atıfta bulunan İnce, "Vallahi değil billahi değil, benim seninle derdim yok, benim derdim millet. Benim derdim mazotu indirmek, doları, euroyu, faizleri indirmek, benzin parası fiyatını indirmek. Seni indirdiğim zaman bunlar zaten inecek. Bugün demiş ki ’24 Haziran’dan sonra döviz düşecek.’ 16 senedir iktidardasın, o da bana güveniyor demek ki. Haklı. O Sayın Erdoğan’ın projesi kanal, makine, hafriyat. Benim projem huzur. Kanal, köprü dediğin yapılır kolay iş. Bak Demirel 50 sene önce yaptı birinci köprüyü, ikinci köprüyü Özal, üçüncü köprüyü Erdoğan, dördüncü köprüyü de İnce gelir yapar, kolay iş. Ama milletin gönlünde barış köprüleri kurmak önemli” dedi.

“Türkiye’de 3B olacak”

Cumhurbaşkanı olmasıyla Türkiye’de ‘3B’ nin olacağını dile getiren Muharrem İnce, “ Bir; barışacağız, iki; büyüyeceğiz ekonomik olarak, üç; bölüşeceğiz. Sayın Erdoğan’a önerim şu; çıraklık dönemim dedin, kalfalık dönemim dedin, ustalık dönemim dedin. Bende sana emeklilik dönemin diyorum. 16 senedir yönettin, bizim yönettiğimiz Türkiye’de emin ol sende huzurlu olacaksın. Onla bunla kavga etmeye gerek yok. Sırf Türkiye içinde vatandaşları kandırmak için ey Merkel, ey Amerika demene gerek yok. ‘Ey Amerika’ diye efeleniyor, uçak alıyor. Ey Rusya diyor, Rusya’dan S- 400 alıyor. Ey Almanya diyor, Almanya’dan yenilebilir enerji alıyor. Kime efelendiyse hep ekonomik olarak kaybettik. Şimdi bunu istemiyorum. Dış politika bizim dönemimize ilkeli, tutarlı uzmanlar tarafından götürülecek” diye konuştu.

“Suriyelilere 35 milyar doları nerden bulduysan oradan bulacağız"

Çiftçiye mazotu 3 ile 3,5 TL arasında vereceklerini ifade eden İnce, “Çiftçiye Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği destek 12.7 milyar. Çiftçi bir yılda 3,5 milyar litre mazot tüketiyor. Bundan aldığı vergi 10 milyar. Yani 17 milyar para ödüyor çiftçi. Bu 17 milyarın 10 milyarı vergi. Sadece mazottan topladığı vergi, çiftçiye verdiği desteğe hemen hemen eşit, yani ortada bir kandırmaca var. Biz 3 ile 3,5 arasında vereceğiz, borçlarını yeniden yapılandıracağız. Parayı nerden bulacaksın, Suriyelilere 35 milyar doları nerden bulduysan oradan bulacağız” dedi.

Ekonominin kötüye gittiğini bir örnek vererek savunan İnce, “Ekonomide işler iyiye gidiyormuş, peki işler iyiye gidiyorsa gelişmiş ülkelerde enflasyon yüzde 3, bizde niye 11. Sadece Nisan ayında 1,87. 53 milyar dolar cari açığımız var. Bakın ekonominin iyiye kötüye gittiğini özetleyeyim. Maaşını aldın, bordroyu televizyon altına koy, markete git. Yarım kilo peynir, zeytin, helva, ekmek, makarna biraz pirinç al. Onların da fişini bordronun yanına koy. Bir sene sonra aynı gün maaşını al, aynı marketten alışveriş yap. Yan yana koy bakalım maaş mı faza artmış, peynir mi fazla artmış. Var mı bir düzelme. Halinden memnun olan var mı? Demek ki Türkiye’de kötüye giden bir şey var” diye konuştu.

Engelli ve otizmli çocuklar

Engelli vatandaşlarla ilgili projelerine de değinen İnce, “İçime sızlatan bir şey. İçim sızlıyor. Engelliler, sadece otizmli çocuklar 352 bin kişi. Bu 352 bin çocuktan 21 bini eğitim alıyor. Geri kalanı hiç eğitim alamıyor. Bu aileler ne düşünüyor; çocuğun önce ölmesini istiyor. Ben ölürsem çocuğuma kim bakacak diyor. Ben değil devlet bakacak devlet. Öyle bir sistem kuracağız ki ben değil Muharrem İnce değil Türkiye Cumhuriyeti bakacak. Bebeleriyle dedelerine sahip çıkamayan bir millet ayakta kalamaz. Engelliler sizin sorunlarınızın hepsini 2 yıl içinde, otizmli çocukların işinin 6 ayda çözeceğiz. Kime hizmet ettiğiniz önemlidir. Derdiniz zengin olmak mı sorunları çözmek mi? Hakkari’den mal varlığımı açıkladım. Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanı olduğumda yeniden açıklayacağım. Siz milletin geliri artıysa benimki de artacak. Sizin ki artmıyorsa benimki de artmayacak” dedi.

“Sözleşmeli öğretmenlik kalkacak”

Öğretmenlere de seslenen İnce, “Meslektaşlarım sağ sol yok, bu defteri kapatın. Nazım Hikmett2etn şiirler okuyacağım, ama Mehmet Akif’ten de şiirler okuyacağım. Sağ sol yok, cumhuriyet var. Öğretmenler sözleşeli öğretmenliğe son vereceğiz, hepsi kadroya geçecek. Öğretmene performans notu verecekmiş. Geç o işi. Size performans notu vererek isteyenlere bir güzel 24 Haziran’da performans notu verin” ifadelerini kullandı.

“Gençler özgür olacaksınız”

Gençlerin kendi cumhurbaşkanlığı döneminde özgür olacaklarını vurgulayan İnce, twitterda cumhurbaşkanına iki laf etti diye sabaha karşı karakola götürülmeyeceklerini belirterek, Cumhurbaşkanı hakaret etmeyince millet de etmeyecek. Sen akşama kadar tezek de ayyaş de, sonra millet sana giydirince mahkeme yok öyle yağma” dedi.

“Bunlar yakında ‘İnce’ hastalığa tutulacaklar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çelişkili ifadeler kullandığını öne süren Muharrem İnce, “Sayın Erdoğan diyor ki ‘Türkiye’de bir istikrar var bozmayın. Bu tarafa dönüyor beka sorunu var diyor. Bir ülkede hem istikrar olacak hem beka sorunu olacak. Böyle bir şey olabilir mi. İkisi birden olmaz. Peki Türkiye’yi 16 senede bu duruma kim getirdi; b unlar. Peki suçlu olanın kurtarıcı olması mümkün mü? Memleketi bu hale getirenler memleketi bu halden kurtaramazlar. Bunlar meydanları gördükçe sıkıntıdan yakında ‘İnce’ hastalığa tutulacaklar. Biz ise işimizi ‘İnce eleyip sık dokuyacağız.’ diye konuştu.

“YSK üyeleri bütün sokaklara fotoğraflarınızı asarım”

Seçim günü kullanılacak oylara ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’yı eleştiren Muharrem İnce, şunaları söyledi:

“Manisa’dan 5 milletvekili çıkaracak kadar oy istiyorum. Yüzde 50 çıksın mı, sokakta gördüm, bu ,iş bitmiş, çok hoşuma gitti. Senin manifeston ne oldu diyor. Aslı senin ne oldu. Bir manifesto ne demektir. Gelecek bildirisi demektir. Şunu bunu yapacağız, söz vermektir. Yav 16 senedir, terörü bitireceğim, faizi bitireceğiz. Kim inanır sana. Onu ben söyleyebilirim, Seninki manifesto olmaz senin ki iflas belgesi olur. Huzur getirmek, barış getirmek, kardeşlik getirmek, bir büyük uzlaşmaya bir büyük şemsiye altında birleştirmek için birlikte mücadele edeceğiz. ‘Oy veriyoruz ama sandıkta, YSK’da oylarımız giderse ne olacak.’ Avukat arkadaşlarıma sesleniyorum. Cübbeleriniz arabanızın içinde tutun, ben Yalova’da oyumu kullanıp hemen arabama binip Ankara’ya gideceğin. Neden çünkü bir alavere dalavere yaparlarsa en az 50 bin avukatla YSK’nın önüne cübbeleriyle beraber gideceğiz. O YSK üyelerini uyarıyorum. Alavere dalavere işlerine girerseniz, Türkiye’nin bütün sokaklarına fotoğraflarınız asarım, sokağa çıkamazsınız.”

“Yüksek yargıçlar gerekirse beni de yargılayacaksınız”

Yüksek yargıçlara seslenen İnce, “Benim cumhurbaşkanlığımda çay toplamaya gitmeyeceksiniz, ben salona girdiğimde ayağa kalkmayacaksınız, gerekirse beni de yargılayacaksınız. Amerika’da yüksek mahkeme başkanın saygınlığı başkandan fazladır. Yüksek yargıçlar hiçbir siyasinin emrine girmez. Adam gibi görevinizi yapacaksınız. Bu ekonomiyi nasıl canlandıracaksın. Hukuktan, yargıdan başlayacağız. Bağımsız, tarafsız cumhurbaşkanını yargılayabilecek yargın önce bunu kuracağız. Bunu kurunca dış dünyaya güven vereceğiz. Liyakatı esas alacağız. Benden olsun deyip merkez bankası başkanı ekonomik kuruluşlara benim adamlarım gelsin asla olmayacak. Bakacağız liyakatı, uzmanlığı var mı. Üretim ekonomisine geçeceğiz. Ama bu işin başı yargı. Yargı emir komuta altındadır. Bu yargıyı özgürleştireceğiz. Bunu beraber başaracağız” ifadelerini kullandı.

“Sarayı ilk 5 bine giren öğrencilere vereceğim”

İnce, öğrencilere ayrı bir önem verdiğinin altını çizerek, “Üniversite sınavında ilk5 bine girenlere sarayı onlara vereceğim. Resmi işler için Atatürk’ün mekanı Çankaya Köşkünü kullanacağım. Evim var barkım var onları kullanırım” şeklinde konuştu.

İnce’ye ‘Anne’ sürprizi

Mitingin sonunda CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, mikrofonu alarak , İnce’nin Anneler Günü’nü Soma’da geçirdiğini ve kendilerinin bir sürpriz yapmak istediklerini belirterek, Muharrem İnce’nin annesini sahneye aldı. Annesini görünce şaşkınlığını gizleyemeyen ve annesine sarılan İnce, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. İnce, güvercin uçurarak miting alanından ayrıldı.