Muhtar, gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Manisa'da tren altında kalarak hayatını kaybeden bir kadının ardından iki mahallenin muhtarı ve mahalle sakinleri kazanın olduğu bölgede tepkilerini dile getirdi. Mahalle sakinleri daha fazla can kaybı yaşanmadan tren yolunun şehir içinden çıkarılmasını talep ederken, basın açıklaması yapan muhtarlardan Siyami Alak gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Denizin altından yol ve tren yolu geçiyorsak bu tren yollarının da çevre yoluna alınmasını istiyorum” diyerek seslendi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki hemzemin geçidinden geçmek isteyen bir kadın trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, saat 08.00 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Çakmak (40), işe gitmek için hemzemin geçidinden geçtiği sırada Makinistler O.K. ve E.U. idaresindeki İzmir-Balıkesir seferini yapan Ege Ekspresi yolcu trenini fark etmeyerek, trenin altında kaldı. Trenin çarpması sonucu hemzemin geçidinde yaklaşık 30 metre sürüklenen talihsiz kadın olay yerine hayatını kaybetti.

Kazanın yaşandığı yerde Barbaros Mahallesi ve Yeni Mahalle sakinleri muhtarlar öncülüğünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Vatandaşlar kazaya tepki gösterirken, mahalle arasında kalan tren yolunun çevre yoluna kaydırılması konusunda yetkililere çağrıda bulundu. Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak, daha önce bir çok dilekçe vermesine rağmen, Devlet Demir Yolları Bölge Müdürlüğünce hemzemin geçide üst geçit yapmak için izin verilmediğini ileri sürdü. Alak şöyle devam etti:

"Vatandaşın canı bu kadar ucuz mu? Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Denizin altından yol ve tren yolu geçiyorsak bu tren yollarının da çevre yoluna alınmasını istiyorum. Vatandaşın canı bu kadar ucuz değil. Kendimi zor tutuyorum. Psikolojim bozuldu. Barbaros Mahallesi'ndeki bu tren yollarına ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Kapatılsın istemiyorum. Mahallede 4 geçiş var. Mahallenin bir tarafını Devlet Su İşlerine ait sulama kanalı kapatmış. Diğer tarafını Devlet Demir Yolları kapatmış. Mahallenin içerisi cezaevi gibi. Yıllardır kanayan bir yara. Bu yarayı biran önce çözülmesi lazım.”

Yeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir ise "Bugün burada çok üzücü bir olay yaşandı. Burası Barbaros Mahallesi ve Yeni Mahalle arasındaki ortak nokta. Daha önce Barbaros Mahallesi muhtarımızla birlikte gerekli yerlere defalarca yazı yazdık. Belediye başkanlarımızı, vekillerimizi buraya getirdik. Bir türlü çözüme kavuşamadık. Yetkililerden buranın biran önce çözülmesini, başka insanların da canlarının yanmasını istemiyoruz” diye konuştu.

Tepkilerini dile getiren mahalle sakinleri daha sonra olaysız bir şekilde kazanın olduğu bölgeden ayrıldı.