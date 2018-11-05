Muhtar ve azalardan MASKİ'ye teşekkür

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Akhisar'ın İsaca Mahallesi'nde hayata geçirilen alt ve üstyapı yatırımları ile ilgili teşekkürlerini iletmek amacıyla ziyarete gelen Mahalle Muhtarı Hüseyin Ali Arkan'ı ve azalarını makamında ağırladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile Manisa'nın 17 ilçesinde yüzleri güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Akhisar ilçesine bağlı İsaca Mahalle Muhtarı Hüseyin Ali Arkan ile azaları Ramazan Arkan, Mehmet Ali Erkal, Mehmet Ergün ve Kenan Gökalp, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'u makamında ziyaret etti. Ziyarette ayrıca eski İl Genel Meclisi Başkanı Hayrullah Solmaz ile Prof. Dr. Mehmet Çelik de bulundu. Proje kapsamında mahallede gerçekleştirilen altyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini ifade eden Muhtar Arkan, Genel Müdür Coşkun'a mahalle sakinlerinin de teşekkür ve selamlarını iletti.

İsaca Mahalle Muhtarı Hüseyin Ali Arkan, “Mahallemizde kanalizasyonumuz, içme suyu şebekemiz komple yenilendi. Foseptiğimiz ve içme suyu depomuz sıfırdan yapıldı. Tahmin dahi edemeyeceğimiz hizmetlere bir bir kavuştuk. Son olarak da kilit parke taşımız döşenecek. O da bittiğinde mahallemiz resmen yeni baştan yapılmış olacak” diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, “Bizler için en büyük mutluluk, emeklerimizin karşılığında vatandaşlarımızın gülen yüzlerini görmektedir. Bu anlamda İsaca Mahalle Muhtarımız Hüseyin Ali Arkan'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin her türlü altyapı ihtiyacına çözümler geliştirip müdahale etmeye devam edeceğiz” dedi.