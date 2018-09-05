Muhtar ve oğlu uyuşturucudan tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir mahalle muhtarını takibe aldı. Mahalle muhtarı B.M. ile oğlu İ.M.’nin ikametine yapılan operasyonda, 5 kilo 200 gram esrar maddesi, ekili vaziyette boyları 70 santimetre ile 3 metre arasında toplam 20 kök kenevir bitkisi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan muhtar B.M. ile oğlu İ.M. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.